Víkendové nehody, které skončily převráceným vozidlem na střechu

BENEŠOVSKO - Řidiči naštěstí vyvázli s lehkým zraněním

V sobotu 8. května došlo krátce po 19. hodině k dopravní nehodě dvaadvacetileté řidičky, která řídila osobní vozidlo značky Audi ve směru na Divišov. Ta se pravděpodobně zcela nevěnovala řízení, vjela do silničního příkopu, kde následně narazila do betonového propustku a tímto nárazem se vozidlo přetočilo na střechu a zůstalo stát uprostřed komunikace. Řidička naštěstí z nehody vyvázla téměř bez zranění, z vozidla sama vylezla a byla plně při vědomí. Policisty pak byla u řidičky provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která byla negativní. Celková výše škody se vyšplhala na 120 tisíc korun.

K další nehodě, která skončila dosti podobně, došlo v neděli 9. května v brzkých ranních hodinách. Řidič osobního vozidla Škoda jel po silnici ve směru od Týnce nad Sázavou směrem na Brodce. Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, nezvládl řízení, vjel mimo komunikaci a narazil do příkopu. Následkem nárazu se vozidlo přetočilo na střechu a zůstalo takto stát na komunikaci. Řidič i jeho spolujezdec se z vozidla dostali sami ven a vyvázli pouze s lehkým zraněním se kterým byli převezeni k ošetření do nemocnice. Policisty však čekalo překvapení, když zjistili, že řidič a jeho spolujezdec jsou nezletilí, tudíž ani jeden z nich nemá za volantem co dělat, a že si vozidlo "vypůjčili" bez svolení od otce jednoho z nich.



V obou těchto případech se dá hovořit o velkém štěstí, že se nehody obešly bez vážných zranění nebo bez tragických následků.

10. května 2021

