Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Víkendové dopravní nehody na Benešovsku

BENEŠOVSKO- Dvě vozidla skončila po nehodě na střeše

K nejvážnější z těchto nehod došlo krátce před 11 hodinou dopolední v sobotu 17. července, kdy řidič motocyklu jedoucí z obce Dlouhé Pole na Boušice nedal přednost zprava osobnímu vozidlu a došlo ke střetu. Řidič motocyklu předpadl přes přední část vozidla a se středně těžkým zraněním dolní končetiny byl převezen do nemocnice.

Další z nehod se stala tentýž den krátce před 14 hodinou v obci Votice. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozidla pravděpodobně nechtěl stát v pomalu jedoucí koloně a rozhodl se na dvojité plné čáře otočit do protisměru, tam však vjel do cesty řidiči jiného osobního vozidla a došlo k jejich střetu, kdy se naštěstí nikomu nic vážného nestalo a řidiči byli pouze ošetřeni na místě. Takovéto chování na silnici je však velmi nebezpečné, nepřijatelné a zároveň proti pravidlům silničního provozu. V tomto případě můžeme hovořit o velkém štěstí, že se nikomu nic vážného nestalo.

Třetí z nehod se stala v neděli 18. července před 13 hodinou u obce Bezděkov. Osmnáctiletá řidička Oplu Corsa přijela na křižovatku po vedlejší komunikci. Žena uvedla, že si spletla pedály a místo brzdy sešlápla plyn, projela křižovatku rovně a následně narazila do betonového mostku se zábradlím a v příkopu se převrátila na střechu. Alkohol byl u řidičky vyloučen dechovou zkouškou a žena byla převezena k ošetření do benešovské nemocnice.

Poslední z nehod se stala také v neděli, a to v 18:30 hodin v Benešově. Jednatřicetiletý řidič osobního vozidla BMW jel z Benešova na Bedrč. V pravotočivé zatáčce pravděpodobně začal předjíždět osobní vozidlo Škoda Octavia, kdy vjel mimo komunikaci a dostal smyk, následně se vrátil na silnici a narazil do předjížděného vozidla, které nárazem odmrštil mimo komunikaci a vozidlo pak narazilo do stromu a převrátilo se na střechu. Jen zázrakem nedošlo k tragické nehodě, řidič předjížděného vozidla skončil v nemocnici s lehčími zraněními. U obou řidičů byl vyloučen alkohol dechovou zkouškou. Řidič BMW měl na svém vozidle 3 pneumatiky se vzorkem dezénu opotřebovaným pod stanovenou mez.

por. Ing. Bc. barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. července 2021

vytisknout e-mailem