Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Víkendové dopravní nehody motocyklů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jeden z řidičů utrpěl vážná zranění.

Dopravní nehoda u obce Louka

V sobotu 8. července letošního roku krátce po desáté hodině došlo na pozemní komunikaci č. II/230 u obce Louka k dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že třiatřicetiletý řidič motocyklu značky KTM jedoucí od obce Mnichov směrem do Bečova nad Teplou v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost a přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Škoda.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič motocyklu zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.

Dopravní nehoda u Vodné

Jen o několik desítek minut později, ve dvanáct hodin, došlo na pozemní komunikaci I/20 u obce Vodná k další dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu. K té mělo dojít tak, že pětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda jedoucí směrem z Bečova nad Teplou do Karlových Varů se měl za křižovatkou do obce Vodná začít se svým vozidlem otáčet. Při otáčení přejel přes svislou čáru do protisměru, kde do zadní části vozidla narazil třiačtyřicetiletý muž jedoucí na motocyklu značky Yamaha.

Při dopravní nehodě utrpěl třiačtyřicetiletý muž vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Následnou lustrací policisté zjistili, že nevlastní řidičský průkaz a má platnou blokaci řidičského oprávnění.

Po dopravní nehodě se pětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s negativním výsledkem. Vzhledem ke zranění byl u řidiče motocyklu zařízen odběr krve v nemocnici.

Dopravní nehoda u Stráže nad Ohří

K další dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu došlo v neděli 9. července v jedenáct hodin u Stráže nad Ohří na pozemní komunikaci č. I/13. K té mělo dojít tak, že dvacetiletý řidič motocyklu značky Kawassaki jedoucí od Stráže nad Ohří směrem do Ostrova v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost, přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Ford, které řídil čtyřiačtyřicetiletý muž.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič motocyklu zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Přesné příčiny a okolnosti dopravních nehod jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

10.7.2023

