Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Víkendová dopravní nehodovost

KARLOVARSKÝ KRAJ – Časté nepřizpůsobení rychlosti jízdy.

Během uplynulého prvního listopadového víkendu, od soboty 2. listopadu do neděle 3. listopadu 2019 vyjížděli dopravní policisté v Karlovarském kraji až ke třem desítkám dopravních nehod. Jejich příčinou bylo zejména nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu pozemní komunikace.

V sobotu, dne 2. listopadu řídil v odpoledních hodinách sedmadvacetiletý řidič z Chebska osobní vozidlo značky Škoda. Na silnici třetí třídy č. 2175 ve směru z Aše do Podhradí zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a v pravotočivé zatáčce dostal smyk a následně narazil do stromu. Muž při dopravní nehodě utrpěl těžké zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice v Plzni. Vzhledem ke zdravotnímu stavu řidiče, nebylo možné na místě nehody provést orientační dechovou zkoušku. Ke zranění jiných osob nedošlo. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 80 tisíc korun. Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

Ve stejný den krátce před půlnocí vyjížděli dopravní policisté na Sokolovsku k nehodě na dálnici D6. Sedmačtyřicetiletá řidička osobního vozidla značky Chevrolet zřejmě nepřizpůsobila rychlost vozidla povětrnostním podmínkám, dopravně technickému stavu komunikace a zejména svým schopnostem. S vozidlem měla žena vyjet vlevo mimo komunikaci, kde měla narazit přední části vozidla do středového svodidla. Poté, co zůstala s vozidlem stát, došlo k vznícení vozidla. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidičky, která byla z místa převezena vozidlem Zdravotnické záchranné služby na ošetření do nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. S řidičkou byla provedena orientační dechová zkouška, která vyšla pozitivní, a to s nejvyšší naměřenou hodnotou 1,47 promile alkoholu. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 310 tisíc korun. Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

Následující den, tedy 3. listopadu, byl dalším řidičem, který pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost vozidla dopravně technickému stavu a profilu pozemní komunikace, 33letý muž osobního vozu Mazda. Ten při své jízdě po silnici I/6 ve směru od Karlových Varů na Prahu za křižovatkou na obec Hůrky dostal smyk. Poté přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla značky Lexus, které narazilo do dalšího vozidla značky Škoda. U všech řidičů policisté na místě vyloučili přítomnost alkoholu provedenou orientační dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče vozu Lexus, který byl následně převezen k ošetření do nemocnice. K jinému zranění dalších osob nedošlo. Škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku kolem 175 tisíc korun.

Prevence:

Řidiči dbejte zvýšenou opatrnost při řízení vozidla na mokré vozovce. Mokrá komunikace snižuje přilnavost pneumatik s povrchem vozovky, čímž se mění chování automobilu a zejména se prodlužuje brzdná dráha. Při rychlejším průjezdu zatáčkou, tak může dojít ke smyku a proto je potřeba na toto myslet a rychlost jízdy přizpůsobit povětrnostním podmínkám a dopravně technickému stavu komunikace.

vytisknout e-mailem