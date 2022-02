Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Víkend pro mnohé řidiče rozhodně nebyl „suchý“

KRAJ – Nejvyšší naměřená hodnota byla 3,01 promile alkoholu v dechu.

Od pátečního večera policisté v rámci Pardubického kraje ať už v rámci silničních kontrol nebo při dopravních nehodách zjistili 8 řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. A nebyli to žádní „troškaři“. Alarmující jsou zjištěné hodnoty přes 2 promile alkoholu v 5 případech.



První nezodpovědnou je 26letá řidička vozidla VW Golf, která v pátek 18. února 2022 krátce po půl sedmé večer v Rudolticích nedodržela dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za před ní odbočujícím autobusem a narazila do jeho zadní části. Poté z místa dopravní nehody odjela. Na místě po ní ale zůstala přední registrační značka, která dohledání řidičky výrazně zrychlila. Kolegům se přiznala, že před jízdou požila alkoholické nápoje. To potvrdila provedená dechová zkouška s hodnotou 2,82 promile alkoholu v dechu. O necelé dvě hodiny později svitavští policisté kontrolovali 38letého řidiče vozidla Škoda Octavia ve Svitavách, který nadýchal 1,42 promile alkoholu. Navíc ještě zjistili, že není ani držitelem žádného řidičského oprávnění.

V sobotu 19. února 2022 krátce po půl druhé ráno havarovala 31letá řidička vozidla Audi v katastru obce Staré Město. Řidička jela

od Moravské Třebové a zřejmě nepřizpůsobila rychlost vozidla dopravně technickému stavu komunikace a svým schopnostem sníženým množstvím požitého alkoholu, vyjela vpravo mimo komunikaci, narazila do stromu a skončila mimo komunikaci. Aniž by celou událost oznámila, z místa nehody odešla. Kolegové z Moravské Třebové řidičku vypátrali a dechová zkouška vyšla pozitivně s hodnotou 1,67 promile alkoholu. S naměřenou hodnotou souhlasila, přiznala se k požití alkoholu před jízdou a souhlasila s provedením lékařského vyšetření.

Nejvyšší hodnotu pardubičtí policisté naměřili 51letému řidiči vozidla zn. Ford v sobotu 19. února 2022 krátce po osmé hodině večer v Čeperce. Ten se svým vozidlem naboural do oplocení pozemku. Z místa dopravní nehody poodjel k místní prodejně a než přijela policejní hlídka, stačil vypít ještě jedno pivo a panák rumu. První dechová zkouška ukázala na hodnotu 3,01 promile alkoholu v dechu. Lékařskému vyšetření se řidič na výzvu kolegů podrobil.

V neděli 20. února 2022 kolem druhé hodiny ráno 27letý řidič v Dlouhoňovicích s vozidlem Škoda Fabia nezvládl jeho řízení a skončil v korytu Dlohoňovického potoka. Dechová zkouška ukázala na hodnotu 2,10 promile alkoholu v dechu. Orlickoústečtí dopravní policisté zastavili v dopoledních hodinách v obci Červená Voda řidiče vozidla VW, který nadýchal 1,40 promile alkoholu v dechu. Další řidičku pod vlivem zastavili při silniční kontrole kolegové z Poličky přímo ve městě před půl čtvrtou odpoledne. Dechová zkouška u 44leté ženy vyšla s výsledkem 2,03 promile alkoholu. Posledním nedělním „provinilcem“ se stal 35letý řidič vozidla Škoda Felicia v Králíkách. Před půl čtvrtou odpoledne mu kolegové naměřili hodnotu 2,97 promile alkoholu v dechu.



Kolegové ve všech zmíněných případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. V případě, že způsobí dopravní nehodu nebo havárii, můžou být potrestáni odnětím svobody až na 3 léta.

22. února 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

