Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Víkend na lince 158

KRAJ – Policisté během víkendu řešili několik sousedských sporů.

V pátek po patnácté hodině muž z Ronova nad Doubravou přijel ke svému domu a všiml si u plotu vyřezaného křoví. To někdo nejen vyřezal, ale hodil mu přes plot na jeho pozemek. Muži nevznikla žádná škoda, přesto věc oznámil. Je přesvědčen, že dřeviny odstranila jeho sousedka, která ho už několikrát údajně upozorňovala, že je to potřeba udělat, aby to tam bylo hezké.

Do Chrasti vyjížděli policisté v sobotu po poledni. Majitel oznámil, že má rozježděný pozemek a navíc na něm leží stavební materiál, který není jeho. Na místě se ukázalo, že se jedná o materiál, který jeho soused objednal a nechal přivést, aby mohli mezi parcelami postavit zeď. Údajně měli být muži mezi sebou domluveni, že se o náklady na její výstavbu podělí. S tím ale oznamovatel nesouhlasil a nyní věc musí prošetřit policisté, jelikož muž vyčíslil škodu na svém pozemku na osm tisíc korun.

K podobnému sporu vyjížděli v neděli kolegové v Pardubicích. Mezi sousedy došlo také k nedorozumění ohledně stavby plotu, ale protože se jednalo o občanskoprávní spor, odkázali je policisté na civilní řízení.

Další případ sousedského nedorozumění řešili choceňští policisté v neděli odpoledne. Tentokrát šlo o výstavbu nové jímky, při které měl její majitel na pozemek souseda uskladnit vykopanou a silně zapáchající hlínu. Na místě policisté zjistili, že žádná zapáchající hlína na pozemku oznamovatele není.

29. března 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem