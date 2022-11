Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Viditelnost chodců v silničním provozu

KRAJ – Upozorňujeme veřejnost na základní pravidlo v silničním provozu, a to „BÝT VIDĚN“.

Nastalo období, kdy se změnily klimatické podmínky, dny se zkracují a noci prodlužují, proto se v silničním provozu častěji pohybujeme za snížené viditelnosti. Viditelnost je snížena především od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení a hustého deště. Řidiči vozidel se často dostávají do situací, kdy dostatečně zřetelně nerozeznávají osoby pohybující se na pozemní komunikaci, proto by právě chodci měli pamatovat na základní pravidlo v silničním provozu, a to „být viděn“.

Chodci jsou nejvíce zranitelnými účastníky v silničním provozu, následky střetu vozidla s chodcem může skončit zraněním nebo i smrtí. Řidiči nemají v úmyslu chodce srazit, většinou je to právě z důvodu toho, že v určitý okamžik prostě osobu pohybující se na pozemní komunikaci nevidí. Za snížené viditelnosti se stávají chodci pro řidiče viditelnými díky reflexním prvkům, a to až na vzdálenost 200 metrů. Chodce, který se pohybuje na pozemní komunikaci v tmavém oblečení bez reflexních prvků, řidič zaregistruje na vzdálenost pouze 18 metrů, což zkracuje dobu, po kterou může adekvátně zareagovat.

Použití reflexních prvků za snížené viditelnosti v silničním provozu je uvedeno v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, konktrétně v § 53 odstavec 9:

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

V Libereckém kraji budou v následujících týdnech probíhat preventivní akce zaměřené na viditelnost chodců v silničním provozu. Policisté ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti budou preventivně upozorňovat veřejnost, aby při chůzi po pozemních komunikacích pamatovali především na to, aby každý byl za snížené viditelnosti co nejvíce viditelný. Při akcích budeme také poukazovat na význam reflexních prvků. Vzhledem k tomu, že účastníky silničního provozu jsou i děti, tak budeme apelovat na rodiče, aby jejich děti, které se pohybují na pozemních komunikacích, měly na sobě dostatek reflexních doplňků, a to nejen při cestě do školy nebo školky.

Každého z oslovených účastníků silničního provozu policejní preventisté obdarují reflexní páskou, někdo si odnese domů i nákupní tašku s reflexními prvky a dětem budou rozdávat přívěsky z reflexního materiálu, které se dají upevnit na batoh, oblečení apod..

Cílem těchto preventivních akcí je především osvětově působit na chodce, aby v rámci své bezpečnosti užívali prvky z retroreflexního materiálu, které by měli mít na sobě umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu ze všech stran, nejlépe na pohyblivé části těla (konce rukávů, v blízkosti kolen nebo v úrovni pasu).



11.11.2022

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

