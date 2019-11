Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Viditelnost chodců a cyklistů je důležitá

Ms kraj - dopravně bezpečnostní opatření

Chodci a cyklisté jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu.

V průběhu minulého týdne v našem kraji probíhalo dopravně bezpečnostní opatření zaměřené zejména chodce a cyklisty pohybující se v dopravním prostředí za snížené viditelnosti. Cílem této akce bylo eliminovat dopravní nehodovost s účastí cyklistů a chodců a znovu upozornit na základy jejich bezpečného pohybu po pozemní komunikaci. V průběhu akce policisté také kontrolovali i další účastníky silničního provozu.

Policisté ze služby dopravní a pořádkové policie zkontrolovali za snížené viditelnosti 349 chodců, kdy 18 z nich bylo bez reflexních prvků. Z kontrolovaných cyklistů jich 45 nemělo povinnou výbavu jízdního kola za snížené viditelnosti.

Většina chodců již byla vybavena reflexními prvky, některým chodcům a cyklistům policisté reflexní prvky rozdali, což obdarovaní velmi pozitivně kvitovali. Reflexní pásky, ale také další reflexní doplňky či přívěsky, jsou dnes snadno dostupné na mnoha prodejních místech. V dnešní době jsou také oblečení, batohy, boty reflexními prvky opatřeny a viditelnost chodce, který má vhodně umístněný reflexní prvek je až na 200 metrů. Reflexní prvek by měl být umístěn tak, aby byl dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu a měl by být směrem do silnice.

Výsledky dopravní akce

Policisté v průběhu akce zjistili ještě u dalších 41 chodců přestupkové jednání a to zejména přecházení vozovky mimo přechod pro chodce, chůze na červený světelný signál. Při dopravním opatření kontrolovali policisté také vozidla, celkem 3 291 vozidel a z toho zjistili 418 dopravních přestupků. Blokovou pokutou jich bylo vyřízeno 394 v celkové výši 133 100 korun. Nejvíce přestupků bylo v oblasti nevyhovujícího technického stavu vozidla 42x, 41 případů porušení stanovené rychlosti a 23 nepoužití bezpečnostních pásů. Sedm řidičů sedlo za volant pod vlivem návykové látky.

Na chodce se zaměřili v minulém týdnu také policisté z oddělení hlavního nádraží Ostrava v rámci akce „Koleje“, kteří v železniční stanici Opava – Východ, Frýdek Místek a Třinec - Centrum kontrolovali chůzi v kolejišti zejména ze stran studentů a žáků škol. Zjistili 15 přestupků, které vyřešili v deseti případech uložením pokuty. Dále mládeži v rámci preventivních aktivit vysvětlili, jak je chůze v kolejišti nebezpečná a jaké může mít fatální následky.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

