Viditelnost a povinné reflexní prvky

Kutnohorsko - Kutnohorská policejní preventistka a pracovník BESIPu společně se strážníky Městské policie Kutná Hora a Čáslav v těchto dnech opakovaně upozorňují na základy bezpečného pohybu po pozemních komunikacích, zejména za snížené viditelnosti s cílem eliminovat dopravní nehodovost chodců a cyklistů.

Vidět a být viděn. Na to by měli myslet všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá, že když oni auto vidí, vidí i řidič je. To je ale velký a často bohužel tragický omyl. Polovina všech chodců umírá právě za snížené viditelnosti.

Snížená viditelnost není jen noc. Stejná pravidla platí také pro svítání a soumrak, hustý déšť, mlhu a sněžení. Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to, zda se nám řidič vyhne, nebo nás srazí. Za snížené viditelnosti jsou velmi důležité reflexní prvky.

Viditelnost chodce

Důležitá je především spodní část těla, tj. barva kalhot a bot a např. kočárku, který tlačíme před sebou, a je tak vidět první. Reflexní materiály je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující část – upoutá tak větší pozornost.

Viditelnost cyklisty

Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Za snížené viditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem povinné výbavy je reflexní proužek na kotníku.

„Chodci, při své cestě BUĎTE VIDĚT! Cyklisté, nezapomínejte na správně nasazenou cyklistickou PŘILBU Jízda bez ní je hazard, bez ohledu na věk. Řádné osvětlení, odrazky a funkční brzdy zajistí Vaši bezpečnou jízdu nejen, pokud je snížená VIDITELNOST!“.

por. Mgr. Vendulka Marečková

preventistka ÚO PČR Kutná Hora

23. února 2024

