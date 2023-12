Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vidina rychlého zbohatnutí stála ženu statisíce

DĚČÍNSKO – Další podvod přes internet.

Děčínští kriminalisté se zabývají dalším případem podvodného jednání. Tentokrát 44letá žena naletěla falešné reklamě, využívající dvou známých osobností, na téma jak snadno vydělat velké peníze. Nutno podotknout, že takové upoutávky na sociálních sítích se vyskytují velmi často a doprovodný text s reklamou zní vždy podobně – rychlé, snadné vydělání peněz nebo výhodné investice. Podvodníci využívají profily jak známých zpěváků, herců, tak například i známých politiků. Jejich cílem je vždy nalákat lidi a připravit je o peníze. Taková reklama stála ženu více než 850 tisíc korun.

Poškozenou ženu zhruba před měsícem zaujala reklama na sociálních sítích, na zhodnocení financí. Zavolala na v reklamě uvedené číslo, kde se jí ozvala žena, která s ní provedla registraci do programu na obchodování na burze. Netrvalo dlouho a ozvala se jí jiná žena, tentokrát prostřednictvím komunikační platformy WhatsApp, která uvedla, že je hlavní finanční analytik a pomůže jí splnit si její finanční sny a cíle. A také jí k tomu předala potřebné ,, instrukce“. Žena spolu s pracovnicí podvodné společnosti pak do svého počítače instalovala program Any Desk na jeho vzdálenou správu a ,, obchodování na burze “ tak mohlo začít. Žena nezapomněla podvodníkům na požádání ani zaslat kopie svých dokladů. Pod vedením ,, specialistky “ pak žena odeslala několik plateb na různé zahraniční bankovní účty s vidinou, že tyto zaslané peníze budou zhodnoceny a vyplaceny zpět. Jenomže k tomu nedošlo. Ženě tak po měsíci došlo, že se stala obětí podvodného jednání a přišla o více jak 850 tisíc korun. Poté vše oznámila na Policii ČR.

Ve věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Opětovně apelujeme na občany:

NEINSTALUJTE si do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným osobám k vašemu zařízení.

Cizím (anonymním) lidem NEPOVOLUJTE vstup do internetového bankovnictví.

NEPOSÍLEJTE neznámým lidem byť jen kopie osobních dokladů a důležitých dokumentů.

NEREAGUJTE na virtuální velmi výhodné finanční transakce.

NESPOLUPRACUJTE na přeposílání finančních prostředků.

Pokud nerozumím oblasti virtuálních měn, nepouštím se do ŽÁDNÝCH investic a jiných podobných akcí.

NEREAGUJTE na žádosti o sdělení ověřovacího PINu.

Žádná banka k zablokování účtu NEPOTŘEBUJE žádné údaje k bankovní kartě.

Děčín 4. prosince 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

