Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vidět a být viděn

KRAJ -Každý účastník silničního provozu by měl dbát na základní pravidlo „Vidět a být viděn.“, a to nejen v noci, ale i za snížené viditelnosti za dne.

Začněme od těch, kteří jsou vidět na silnicích nejvíce, automobily. Zásady správně osvětleného vozidla mnozí nedodržují. Problémy mnohdy mívají řidiči při snížené viditelnosti (za soumraku, za svítání, mlhy, deště, v tunelu) u aut vybavených světly pro denní svícení. Občas potkáme vozy, které nejsou osazeny světly pro denní svícení, a za snížené viditelnosti nesvítí vůbec. Řada řidičů po přepnutí dálkových světel na potkávací příslušně nesníží rychlost jízdy a různých nešvarů bychom určitě našli více.

Velmi důležité jsou správně seřízené světlomety. Jejich nesprávné seřízení snižují dohlednost až o 30 metrů, mohou však také až 20x zvýšit riziko oslnění protijedoucích řidičů.

Při jízdě za tmy vždy platí, že řidič může jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Jak vyplývá z údajů Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, po přepnutí z dálkových světel na potkávací by rychlost jízdy neměla přesahovat 50 km/h. Pouze při takové rychlosti má řidič šanci zareagovat na chodce v černém oblečení či neoznačenou tmavou překážku. Současně se však musí plně věnovat řízení a mít světlomety řádně funkční a čisté. Na dohledovou vzdálenost mají vliv i další faktory. Například velký význam sehrává i čistota čelního skla, jeho znečištění snižuje viditelnost, dle francouzských výzkumů, až o 30 procent.

Pokud řidič při řešení technické závady či při dopravní nehodě vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle. Je potřeba dbát na bezpečnost celé osádky vozidla a dovybavit auta reflexními vestami určenými pro spolujezdce, aby i oni byli v případě nouzového stání a při pohybu kolem odstaveného automobilu dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu.

Chodci

Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost.

Právě chodci a cyklisté jsou velmi lehce zranitelní a jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu a jsou nejzranitelnější.

Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají.

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.

Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.

Zvýšení viditelnosti:

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.

Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času!

Děti

Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.

Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy!

Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit na pohyblivých částech těla, ideálně nad zápěstím a nad kotníkem. Na pohybující se světélkující body reagují řidiči zhruba 3x dříve než na reflexní plošky staticky umístěné na trupu. Proto jsou i reflexní přívěsky považovány za významný preventivní prvek snižující pravděpodobnost zachycení chodce automobilem až o 85 %.

Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny. Nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly.

Znovu připomínáme:

Již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky.

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše 2000,- Kč.

Cyklisté

I cyklisté musí dbát na svou bezpečnost a udělat maximum, aby byli na silnicích vidět. Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a v paprscích jízdních kol (mohou být doplněny reflexními proužky na botách a oděvu). Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.

Středočeští policisté upozorňují řidiče a všechny účastníky silničního provozu, aby dbali nejen na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních. Nespoléhejte na to, že Vám se to přece nemůže nikdy stát. Ti, co už se domů nevrátili, by jistě dnes jednali jinak. Šanci už však nemají.

Dopravní policisté, policisté z obvodních oddělení a pracovníci oddělení tisku a prevence se pravidelně zaměřují na kontroly chodců za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích.

Preventivní akce probíhají zejména v podzimních a zimních měsících a jejich hlavním cílem je preventivně působit na chodce, kteří se pohybují mimo obec.

Kontroly probíhají v brzkých ranních hodinách, odpoledních hodinách a v noci, tedy v časech, kdy je výrazně snížená viditelnost. Policisté kontrolují, zda chodci dodržují zákon, používají reflexní prvky mimo obec pro zvýšení své viditelnosti a zároveň je i reflexními páskami vybavují. Doporučují jim také používat reflexní prvky i v obci.

Každoročně se při preventivních akcích kromě chodců zaměřujeme i na ostatní účastníky silničního provozu, řidiče automobilů, motorkáře, cyklisty a snažíme se jim vysvětlit, že pro svou vlastní bezpečnost je třeba udělat maximum. Mnohdy stačí opravdu málo, například nosit reflexní šle, které motorkáři od policistů dostávají, nebo mít ve voze po ruce reflexní vestu. I to je cílem preventivních akcí středočeských policistů. Při své činnosti spolupracujeme také například s BESIPem.

por. Mgr. Markéta Johnová

22.11.2022





