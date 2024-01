Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vidět a být viděn

KRAJ - Každý z nás by měl dbát na svou vlastní bezpečnost.

I v letošním roce se policejní preventisté napříč Středočeským krajem v těchto dnech intenzivně zaměřují na viditelnost nejohroženějších účastníků silničního provozu, chodce a cyklisty. Jejich pozornosti však neunikli ani řidiči. Při svých aktivitách spolupracují s kolegy z městské policie jednotlivých měst a s krajským koordinátorem BESIP.

Na svou činnost se preventisté zaměřili nejen mimo obce, kde je ze zákona povinnost za snížené viditelnosti mít na sobě viditelné prvky z retroreflexního materiálu, ale i v obcích. Zde apelovali zejména na chodce v tmavém oblečení, aby nosili reflexní pásky. Připomínali jim, že život a zdraví je to nejcennější, co člověk má a měli by udělat maximum pro svou ochranu.

Používání reflexních prvků je velmi důležité, neboť velmi často dopravní policisté při dopravní nehodě slýchávají větu, že řidič chodce neviděl nebo ho viděl až na poslední chvíli. O zavinění nehody (rychlost vozidla, pohyb chodce....) nemá cenu diskutovat, ale stále zůstává otázka následků. Při nehodě vozidla s chodcem bývají pro chodce následky bohužel velmi často tragické.

Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.

Policisté chodcům také vysvětlovali, že předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit na pohyblivých částech těla, ideálně nad zápěstím a nad kotníkem. Na pohybující se světélkující body reagují řidiči zhruba 3x dříve než na reflexní plošky staticky umístěné na trupu. Proto jsou i reflexní přívěsky považovány za významný preventivní prvek snižující pravděpodobnost zachycení chodce automobilem až o 85 %. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžou rodiče pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.

Tato pravidla pak preventivní týmy vysvětlovali také nejmenším školákům při následných besedách.

U řidičů policisté kladli apel na umístění reflexní vesty. Je velmi důležité, aby řidič, který má nějakou závadu na vozidle, z něho vystupoval s již nasazenou reflexní vestou. Řidič vyměňující například potmě či za jinak snížené viditelnosti, který není dostatečně osvětlený, se velmi často stane účastníkem dopravní nehody. A při tom stačí tak málo, navléci si reflexní vestu. To platí i pro spolujedoucí. Proto řidičům doporučovali, aby měl řidič ve vozidle vesty i pro ostatní pasažéry.

Být dobře viditelný v silničním provozu znamená přežít.

por. Mgr. Markéta Johnová

26.1.2024

