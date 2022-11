Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vidět a být viděn

Praha venkov - VÝCHOD – Policisté rozdávali chodcům a cyklistům reflexní prvky.

Ve středu 2. listopadu 2022 se policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD zaměřili na bezpečný pohyb chodců a cyklistů za snížené viditelnosti.

Cílem dopravně preventivní akce bylo upozornit veřejnost na důležitost viditelnosti, kterou lze zvýšit vhodnou barvou oblečení i doplňky z fluorescenčních materiálů, jež zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Děti i dospělí lidé z rukou policistů obdrželi různé reflexní prvky a dozvěděli se jak je správně používat.

Znovu připomínáme, že již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit pokutu až do výše 2 tisíce korun.

I cyklisté musí dbát na svou bezpečnost. Na jízdním kole mají mít přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na pedálech a na paprscích kol, za snížené viditelnosti navíc přední světlomet svítící bíle a zadní svítící červeně. Reflexní prvky jsou vhodným doplňkem také pro cyklisty, trh nabízí širokou škálu sportovního oblečení z reflexních materiálů.

Rizika spojená se sníženou viditelností by si měli uvědomovat i řidiči motorových vozidel, zejména jde o používání mlhových světel. Velká část motoristů neví, kdy je mají používat a někteří ani neví, kde se v autech zapínají. Zadní světla do mlhy musí řidiči za mlhy, sněžení či hustého deště užít vždy, jsou povinná. Slouží k tomu, aby byli dobře viditelní pro ostatní účastníky provozu. Přední světla do mlhy jsou pouze dobrovolná, pomáhají prosvítit cestu. Mlhovky se používají za podmínek, které nás donutí snížit rychlost, jsme v prostoru dezorientovaní, špatně rozeznáváme osoby a vozidla apod. Nesmíme ale také zapomínat, že mlhová světla velice oslňují, pokud např. stojíme v koloně, pak je vypínáme.

Na cestách může motoristy potkat i nemilá věc v podobě technické závady nebo dopravní nehody. V případě vystoupení z vozu si musí obléknout reflexní vestu, která je ze zákona povinnou výbavou. Měli by ji mít po ruce a ne v zavazadlovém prostoru. Není od věci doplnit automobil více vestami určenými i pro spolujezdce.

por. Bc. Lucie Nováková

2. listopadu 2022

