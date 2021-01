Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vidět a být viděn!

OLOMOUCKO - To je oč tu běží!!

„Vidět a být viděn!“, to je jedno ze základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu, které by mělo být vlastní nejen chodcům a cyklistům, jako nezranitelnějším účastníkům silničního provozu, ale samozřejmě také řidičům. Zatímco cyklisté a chodci by měli dbát na řádné osvětlení a vybavení reflexními prvky, řidiči musí mít kromě zapnutých světlometů také velmi dobrý výhled z vozidla. V zimním období to však často nebývá pravidlem. Ať už z důvodu spěchu nebo jen lenosti, vyjíždí řada řidičů na silnice, aniž by předem z vozidel odstranili sníh, námrazu nebo led, které jim brání ve výhledu nebo mohou způsobit další komplikace v dopravě. Řidič, který si na čelním skle oškrábe jen malý průzor, jen stěží včas zareaguje na chodce přecházejícího silnici, jeho periferní vidění se výrazně zužuje.

Na uvedené nešvary upozorňujeme účastníky silničního provozu nejen při preventivně zaměřených akcích, ale také v rámci běžného výkonu služby. Mnohdy v součinnosti s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Charouzem se snažíme účastníky silničního provozu vybavit nejen reflexními prvky a doplňky, ale také například škrabkami na led.

Za nerespektování výše uvedených povinností mohou policisté přestupcům na místě uložit až dvoutisícovou pokutu.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

27. ledna 2021

