Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Viděli jste srážku vozidel u Slušovic?

ZLÍNSKO: Volejte 158.

Dopravní policisté žádají o pomoc svědky dopravní nehody, k níž došlo v úterý 27. července 2021 krátce po poledni na čtyřproudové silnici vedoucí ze Slušovic ke křižovatce na obce Vizovice a Zlín.

Řidič Škody Fabia jedoucí od Slušovic v pravém jízdním pruhu při přejíždění do levého jízdního pruhu narazil zadní částí svého vozidla do vozu Opel Insignia, který v tomto pruhu právě jel. Řidič vozidla Opel utrpěl při dopravní nehodě dosud nespecifikované zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice. Škoda na obou vozidlech je předběžně vyčíslena na sto třicet tisíc korun. Požití alkoholu před jízdou byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou.

Pokud jste byli svědky této dopravní nehody, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158.

Děkujeme.

30. července 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem