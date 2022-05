Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Viděli jste srážku Fabie s cyklistkou?

ZLÍNSKO: V úterý 10. 5. 2022 v 16.30 hodin v Malenovicích.

Dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody mezi osobním vozidlem Škoda Fabia a cyklistkou, k níž došlo ve Zlíně – Malenovicích na křižovatce ulic Mlýnská, Tyršova a Fügnerova v úterý 10. května v 16.30 hodin, aby se ozvali na linku tísňového volání policie - 158.

Řidička osobního vozidla, která jela po ulici Tyršova směrem od Zlína do Otrokovic, nedala při odbočování vlevo na ulici Fügnerova přednost protijedoucí cyklistce, která jela po stejné ulici směrem od Otrokovic do Zlína. Cyklistka po střetu upadla na komunikaci. První pomoc jí poskytli kolemjdoucí i policisté. Záchranáři ji se zraněním převezli do nemocnice.

Pokud jste této cyklistce poskytovali první pomoc nebo jste byli dalšími svědky této nehody, ozvěte se, prosím, na linku tísňového volání policie – 158.

Děkujeme.

23. května 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna Místo dopravní nehody Detailní náhled Jízdní kolo Detailní náhled

vytisknout e-mailem