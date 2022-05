Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Viděli jste řidiče, který vylomil dopravní značení z podstavců?

ZLÍNSKO: Volejte 158.

Dopravní policisté žádají řidiče vozidel, kteří si v době od 5. do 10. května na výjezdu ze Zlínado Vizovic všimli dalšího řidiče, jak narazil do dopravního zařízení vymezujícího směr jízdy na zúžené vozovce, které vyvrátil z podstavců, aby se ozvali na linku tísňového volání policie - 158.

Řidič, který tímto nedbalostním jednáním způsobil škodu za třicet tisíc korun, z místa odjel, aniž by poškození oznámil příslušným institucím.

13. května 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna Místo dopravní nehody Detailní náhled

vytisknout e-mailem