Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Viděli jste nehody?

TEPLICKO - Hledáme svědky nehod.

K první dopravní nehodě mělo dojít dne 27. 02. 2023 od 11:54 do 12:44 hodin v Teplicích v ulici Dubská. Na parkovací ploše u hlavní pošty nezjištěný řidič nezjištěného vozidla poškodil zaparkované vozidlo Mercedes Benz a z místa ujel.

Další nehoda se stala dne 7. 3. 2023 ve 20:37 hodin v Teplicích v ulici Krupská. Nezjištěný řidič vozidla Kia Ceed bílé barvy při couvání zadní částí vozidla narazil do sloupu veřejného osvětlení. Byl to druhý sloup od vjezdu do ulice Kupská z ulice U Divadla. V důsledku nárazu byla horní část sloupu vyvrácena. Viník nehody poté z místa ujel směrem na náměstí Svobody. V případě, že máte jakékoliv poznatky k těmto nehodám zavolejte na dopravní inspektorát do Teplic, tel. 974439260.

15. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem