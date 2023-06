Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Viděli jste nehody?

TEPLICKO - Policisté hledají viníky dvou dopravních nehod.

Policisté žádají o pomoc při zjištění viníků dvou nehod ze středy 31.5.2023. K první nehodě došlo mezi 7:00 až 8:00 hodin v Cajthamlově ulici v Teplicích u domu č.p. 2299/6 na parkovací ploše vnitrobloku. Neznámý řidič poškodil levý zadní roh zaparkovaného vozidla Peugeot 407. Byl zjištěn poznatek, že vozidlo viníka by mělo mít šedou barvu a řídit jej měla žena.

K druhé nehodě došlo stejný den na parkovišti u plavecké haly v ulici Aloise Jiráska. Zde někdo poškodil v době od 13:20 do 14:30 hodin pravou přední část vozidla Hyundai IX 55. I od této nehody viník odjel, aniž by splnil zákonem dané povinnosti. V případě poznatků k nehodám zavolejte na dopravní inspektorát v Teplicích 974439260.

12. června 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

