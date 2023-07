Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Viděli jste nehody?

TEPLICKO - Policisté hledají viníky tří dopravních nehod.

Policisté žádají o pomoc při zjištění viníků tří nehod. K první nehodě mělo dojít dne 19.6.2023 mezi 15:00 až 21:00 hod. na Masarykově třídě na silnici I. třídy č. 13 na úrovni čp. 299/160 v Teplicích, část Trnovany. Dosud neznámý řidič měl poškodit levý přední blatník a levý bok předního nárazníku u podélně zaparkovaného osobního vozidla tovární zn. Škoda Superb.

K druhé nehodě mělo dojít v době od 18.6.2023 od 20:00 hod. do 19.6.2023 do 13:00 hod. na Benešově náměstí u čp. 785/16, kdy také dosud neznámý řidič měl poškodit pravý bok předního nárazníku u zde kolmo zaparkovaného osobního vozidla tovární zn. Volvo V60.

K poslední dopravní nehodě mělo dojít v době od 26.6.2023 od 06:40 hod. do 27.6.2023 do 14:40 hod. v ulici U zámku u Zahradního domu v Teplicích, kdy dosud neznámý řidič poškodil přední část zaparkovaného vozidla tovární zn. Škoda Octavia stříbrné barvy. I od této nehody viník odjel, aniž by splnil zákonem dané povinnosti při účasti na dopravní nehodě. V případě poznatků k nehodám volejte na dopravní inspektorát v Teplicích 974 439 260. Za pomoc předem děkujeme.

7. července 2023

mjr. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

