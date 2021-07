Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Viděli jste nehodu ve Vyškově?

VYŠKOV: Někdo naboural zaparkovaný náklaďák.

Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v úterý 27.července kolem poledne. V čase mezi 11:50 a 12:05 narazil neznámý řidič do levého zpětného zrcátka nákladního vozidla značky Mercedes Benz s přívěsem. Náklaďák byl zaparkovaný v ulici Brněnská v pravém parkovacím pruhu před firmou PRO-DOMA. Neznámý viník nehody odjel z místa směrem do centra Vyškova, aniž by nehodu oznámil.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 725 514 773.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 29. 7. 2021

