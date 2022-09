Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Viděli jste nehodu v Hluboké nad Vltavou? Volejte policii.

České Budějovice - Neznámý řidič nacouval do dopravní značky a ujel.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají o spolupráci svědky dopravní nehody, která se stala v pátek 2. září okolo 19.10 hodiny v Hluboké nad Vltavou. Dle dosud zjištěných informací neznámý řidič bílého vozidla značky Škoda (zřejmě Octavia nebo Fabia) jel po silnici II. třídy číslo 146 ve směru od ulice Sportovní směrem do ulice Pod Hrází. V prostoru křižovatky ulic Podskalí a Pod Hrází nacouval do svislého dopravního značení upravující přednost "STOP". Poté tento řidič odjel směrem k ulici Tyršova, aniž by nehodu jakkoliv řešil. Policisté proto žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří mohli mít ve vozidlech zapnuté palubní kamery nebo se pohybovali v místě dopravní nehody, aby policisty kontaktovali na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. září 2022

Odkazy do noveho okna Místo DN Detailní náhled

vytisknout e-mailem