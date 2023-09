Viděli jste nehodu?

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

TEPLICKO - Došlo k ní v ulici K hrázi v Proboštově.

Dne 16.09. 2023 v době od 15:45 do 18:00 hodin mělo dojít v Proboštově v ulici K hrázi u domu č.p. 280/56 k dopravní nehodě tak, že neznámý řidič měl poškodit levé přední dveře zaparkovaného vozidla KIA CEED. Dosud nezjištěný řidič z místa dopravní nehody ujel, aniž by splnil zákonem mu stanovené povinnosti. Dle zjištěných poznatků by se mělo jednat o vozidlo Dacia Logan starší výroby, černé barvy. V případě poznatku zavolejte na dopravní inspektorát v Teplicích, tel. 974439260.

18.9.2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

