Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Viděli jste nehodu?

České Budějovice - Volejte linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky dopravní nehody, která se stala dne 22. října v době od 06:45 do 13:50 hodiny na ulici Gen. Svobody v Českýc Budějovicích. Dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem narazil před domem č.p. 434/49 do zde zaparkovaného vozidla značky Mitsubishi ASX bílé barvy. Viník pak místo nehody opustil, aniž by událost nahlásil. Policisté žádají svědky, kteří by svojí výpovědí mohli pomoci policistům objasnit tuto nehodu, aby je kontaktovai na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

27. října 2020

vytisknout e-mailem