Viděli jste dopravní nehody?

České Budějovice - Ozvěte se policistům.

Českobudějovičtí dopravní policisté hledají svědky a také pachatele dopravních nehod, kteří z místa nehody odjeli aniž by jim věc oznámili. V prvním případě se jedná o dopravní nehodu, ke které došlo v přesně nezjištěné době od neděle 16. srpna do pondělka 24. srpna, kdy neznámý pachatel s nezjištěným vozidlem narazil do fasády domu č.p. 2 v ulici Školní na Rudolfově. V druhém případě se jedná o nehodu, při které ze soboty 22. srpna na neděli 23. srpna nezjištěný řidič s neznámým vozidlem narazil do veřejného osvětlení v Kolodějích nad Lužnicí před zámkem Mitrowitz.

Pokud máte k dopravním nehodám informace, volejte je prosím na linku 158.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

28. srpna 2020

