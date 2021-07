Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Viděli jste dopravní nehodu?

České Budějovice - Volejte linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají o spolupráci při objasňování průběhu dvou dopravních nehod, které se staly na území Českobudějovicka.

K první nehodě došlo dne 14. července v 08:30 hodin na ulici Vidovská u domu č.p. 1333/29 v Českých Budějovicích. Nezjištěný řidič s neznámým nákladním vozidlem šedé barvy při couvání poškodil bránu domu. Na nákladovém prostoru vozidla měl naložený železný materiál (roxory), kterými bránu poničil. Poté z místa nehody ujel, aniž by věc oznámil.

Dne 19. července se stala další nehoda. V 07:30 hodin jela pravděpodobně starší řidička s menším vozidlem červené barvy (mohlo se jednat o Toyotu Yariz RZ: 1S. .... nebo o podobný typ vozu) po ulici V. Nováka ve směru k uici J. Buděšínského v Českých Budějovicích. Při příjezdu k železničnímu přejezdu č. P1081 nerespektovala světelné a zvukové signály zabezpečovacího zařízení ani sklápějící se závory a vjela do prostoru železničního přejezdu. Zde pak zastavila před kolejištěm. Při tom došlo k poškození zábrany proti podjetí závor, protože se zapletla do předního kola automobilu a tím se vytrhla z úchytů. Řidička poté z místa odjela, aniž by celou věc oznámila.

Pokud jste některou z těchto nehod viděli a mohli byste policistům poskytnout důležité informace, volejte na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

22. července 2021

