Viděli jste dopravní nehodu?

České Budějovice - Volejte linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté vyzývají svědky několika dopravních nehod, které se staly na území Českobudějovicka, aby pomohli policistům objasnit jejich průběh.

K první nehodě došlo dne 4. července v době okolo 23:45 hodiny na ulici Krčínova, naproti domu č.p. 44. Neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem při projíždění kolem zde zaparkovaného vozidla značky Opel Campo tento vůz poškodil a zmísta nehody ujel. Z dosavadního šetření vyplývá, že pachatel mohl jet ve vozidle značky Škoda Octavia I, provedení Sedan, stříbrné barvy.

Druhá nehoda se stala dne 12. července ve 13:30 hodin. Řidička autobusu Solaris Urbino vyjížděla z ulice Otavská vlevo na ulici Husova tř. Při tomto manévru však nedostatečně odhadla boční vybočení svého vozidla, respektive jízdní dráhu kloubové části autobusu. Ta pak narazila svou levou zadní částí do neznámého vozidla. Řidič tohoto vozidla umožnil autobusu vyjet tím, že své vozidlo zastavil. Po nehodě odjel neznámo kam. Policisté tak pátrají ne jen po případných svědcích této nehody, ale také po řidiči poškozeného vozidla.

Dne 13. července v době okolo 13:00 hodiny došlo na křižovatce ulic Husova tř., O. Nedbala, a J. Boreckého (u bývalých kasáren) ke střetu osobního automobilu značky Škoda Fabia a osobního automobilu značky VW Touran. Řidič vozidla Škoda vjel do křižovatky z ulice Husova tř. s úmyslem pokračovat v jízdě v přímém směru k ulici Zahradní. Vozidlo značky VW vjelo do křižovatky od ulice O. Nedbala s úmyslem odbočit vlevo a pokračovat v jízdě směrem k ulici Na Jízdárně. Oba řidiči tvrdí, že do křižovatky vjeli na signál se zelený světlem "VOLNO".

Pokud jste byli svědky některé z těchto nehod, volejte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158. Děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

14. července 2021

