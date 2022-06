Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Viděli jste dopravní nehodu?

České Budějovice - Volejte linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté řeší dopravní nehodu, která se stala dne 3. června někdy v době od 06:45 do 14:20 hodin v Českých Budějovicích, v Nemanicích, před domem č.p. 7. Stálo zde zaparkované vozidlo značky Volvo. Neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem do tohoto automobilu narazil. Z místa nehody poté odjel, aniž by událost oznámil. U vozidla značky Volvo způsobil na zadním nárazníku škodu ve výši cca 10 000 korun. Pokud jste nehodu viděli, volejte, prosím, na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

13. června 2022

