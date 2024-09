Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Viděl nastartované vozidlo, tak se vydal na projížďku

Policisté zadrželi jednačtyřicetiletého muže, který nasedl do cizího vozidla a bez řidičského oprávnění se vydal na projížďku.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si, v brzkých ranních hodinách, povšimli vozidla, které bylo předešlý den vyhlášeno do pátrání z důvodu krádeže. Aby co nejvíce minimalizovali riziko, že řidič začne po výzvě k zastavení ujíždět, přivolali si na pomoc policisty z místního oddělení Karlín, kteří byli na místě během několika minut. Společně pak vozidlo ve Strahovském tunelu zastavili a za použití donucovacích prostředků řidiče zadrželi. Následnou lustrací zjistili, že jednačtyřicetiletý muž nevlastní řidičské oprávnění, jelikož má platnou blokaci. Policistům na místě uvedl, že si včera všiml nastartovaného vozidla, a tak do něj nasedl a vydal se na projížďku. Svým jednáním způsobil poškozenému škodu přesahující dvě stě tisíc korun. Zadrženého řidiče ihned poté převezli ke kriminalistům na policejní služebnu, k provedení dalších procesních úkonů.

Jelikož se ve vozidle nacházely i cennosti majitele, je zadržený podezřelý nejen z trestného činu neoprávněné užívání cizí věci, ale i z krádeže, za což může v případě odsouzení, strávit až tři roky za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 13. září 2024

Související dokumenty Zadržení řidiče.mp4

Velikost souboru:83,9 MB / formát MP4

