Více než polovina kontrolovaných řidičů se dopustila přestupku

TACHOVSKO – Na Tachovsku se uskutečnila krajská dopravně bezpečnostní akce, při které se dopravní policisté zaměřili zejména na rychlost. Nejrychleji jel řidič v obci Pernolec – radar mu naměřil 113 km/h.

Včerejšího dne, tj. 19. května 2021, se na území okresu Tachov uskutečnila krajská dopravně bezpečnostní akce, při které se policejní hlídky na vybraných úsecích silnic I. a II. třídy zaměřily zejména na dodržování rychlostních limitů, dodržování zákazu řízení pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek. Standardně hlídky kontrolovaly i další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, prováděly také kontroly v souvislosti s problematikou spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní. Zaměřily se také na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

Do dopravní akce, která se uskutečnila od ranních do odpoledních hodin, bylo zapojeno celkem 13 dopravních policistů, a to nejen z tachovského dopravního inspektorátu, ale také z oddělení silničního dohledu plzeňského krajského ředitelství, z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra a z Dálničního oddělení Svojkovice. Policejní hlídky prováděly skrytý dohled za pomoci služebních vozidel, která jsou vybavená měřicí technikou, k dispozici měly také statický laserový měřič rychlosti.

Policisté při akci zkontrolovali celkem 68 vozidel, zjistili 41 dopravních přestupků, které kromě jednoho vyřešili na místě uložením příkazu v celkové hodnotě 27 100 korun. Nejvíce příkazů policisté uložili za nedodržení stanovené rychlosti v obci, kdy rychlostní limit překročilo celkem 36 řidičů. Nejvyšší rychlost zaznamenali policisté v obci Pernolec, kdy řidiči naměřili 113 km/h. Ve Vysočanech pak řidič, který překročil nejvyšší povolenou rychlost, řídil pod vlivem alkoholu. Policisté mu při dechové zkoušce naměřili přes jedno promile alkoholu. Navíc zjistili, že dotyčný má vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do dubna roku 2022. V jednom případě policisté řešili špatný technický stav vozidla a jeden řidič držel v ruce za jízdy hovorové zařízení.

Policisté řidiče upozorňují, že se budou akce zaměřené na dodržování stanovené rychlosti ve spolupráci s dalšími složkami odboru služby dopravní policie na Tachovsku opakovat.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 5. 2021

