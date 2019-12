Více návštěvníků v horských oblastech

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

KRAJ - Policie dohlédne na veřejný pořádek i dopravu.

Policisté v Královéhradeckém kraji budou v nadcházejících dnech dohlížet na bezpečný a plynulý příjezd většího množství turistů do horských oblastí, a to zejména do Špindlerova Mlýna, do Pece pod Sněžkou, do Horní Malé Úpy a dalších rekreačních či lyžařských středisek.



Posílen výkon služby bude nejen v těchto dnech, kdy do horských středisek přijíždějí návštěvníci, ale i po Novém roce, kdy budou turisté z hor opět ve větším počtu odjíždět. Policisté se také intenzivněji zaměří na řízení pod vlivem alkoholu či například na kontrolu povinné výbavy vozidel. Nad rámec běžného výkonu služby se zaměří i na veřejný pořádek, a to v souvislosti se silvestrovskými oslavami a příchodem Nového roku.

I policisté odboru cizinecké policie budou ve zvýšené míře připraveni v následujících dnech řešit případné problémy, které by mohly vzniknout kvůli zvýšenému pohybu zahraničních turistů v lyžařských střediscích a rekreačních oblastech.

