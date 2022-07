Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vězni si nechávali posílat do věznice drogy

KLADENSKO – Odesílatelky kolikrát drogu opravdu sofistikovaně ukryly.

Od června 2021 do června letošního roku kladenští kriminalisté obvinili celkem deset osob, z nichž 5 vězňů a dále pak 5 žen, které obstarávaly a zasílaly odsouzeným drogy do věznice.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti mužům, kteří vykonávali nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici, trestní stíhání a obvinila je ze spáchání organizátorství k trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v jednočinném souběhu s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání spáchaného ve formě spolupachatelství. Kromě vězňů obvinila také pět žen, coby partnerky odsouzených, a to ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v jednočinném souběhu s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání spáchaného ve formě spolupachatelství.

Těchto trestných činů se dopustili tím, že všichni odsouzení vězni kontaktovali své přítelkyně prostřednictvím povolené placené telefonní služby a požadovali po nich opatření a zaslání drog do věznice. Po telefonu je úkolovali, kam pervitin nebo marihuanu schovat a jak ji poslat.

Drogy byly sofistikovaně ukryty – například je vložily mezi dva slepené pohledy, do kuličkového deodorantu, do sáčku s tabákem či do lemu kalhot.

Většinou balíčky svým partnerům dle jejich pokynů zasílaly pod smyšleným jménem odesílatele. I přesto se je podařilo kriminalistům ztotožnit.

Doručené poštovní zásilky s drogami, které bývají mnohdy důmyslně ukryté, se podařilo odhalit při kontrole příslušníkům Vězeňské služby ČR.

Kladenští kriminalisté ročně evidují zhruba okolo deseti odhalených poštovních zásilek, které obsahují ukryté omamné a psychotropní látky či různé druhy léků se zakázanými látkami. Ve většině případů se kriminalistům podaří ztotožnit, vypátrat a předat příslušným soudům nejenom samotné odesílatele poštovních zásilek, ale rovněž i samotné vězně, kteří vše organizují. Tímto svým neuváženým počinem si většinou svůj nedobrovolný pobyt ve vězení prodlouží.

