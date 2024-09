Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vezl děti i stříkačky

BRNO: Hledaného řidiče policisté rovnou odvezli do věznice. /FOTO/

Ve středu odpoledne hned několikrát překvapil policejní hlídku kontrolovaný šofér v brněnské Kníničské ulici. Ten po spatření rozsvícených majáků, okamžitě odstavil automobil a rozešel se přímo k policistům s tím, že si jej mohou rovnou odvést. Že osmatřicetiletý šofér skutečně neměl nečistější svědomí, si hlídka záhy ověřila. Kromě řidičského průkazu, který měl v blokaci, měl řidič i pozitivní zkoušku na alkohol. Jenomže test na drogy by zřejmě nedopadl také nejlépe, a proto se mu raději vyhnul a zkoušku odmítl. Lustrací navíc policisté zjistili, že je již delší dobu v celostátním pátrání, neboť se úspěšně vyhýbal nástupu do vězení. Prohlídkou vozidla navíc policisté v zavazadlovém prostoru objevili použité injekční stříkačky. Spolu s nezodpovědným řidičem v autě cestovaly i dvě malé děti, které hlídka musela předat přivolaným příbuzným. On sám z místa putoval přímo do brněnské věznice.

por. Petr Vala, 6. září 2024.

