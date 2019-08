Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vezl 18 dětí v přepravníku na koně

PARDUBICE - Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz.

V pondělí 5. 8. 2019 v odpoledních hodinách zastavila ve Starých Čívicích hlídka městské policie vozidlo Mitsubishi Pajero s přívěsem – přepravníkem na koně. V tomto přepravníku se nacházelo zhruba 18 dětí. Městští strážníci na místo přizvali i státní policii.

Naši policisté nezodpovědné jednání 45letého řidiče zaevidovali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Řidič se dopustil hned několika porušení zákona a to, že řídil motorové vozidlo bez řidičského oprávnění na příslušnou skupinu motorových vozidel, neboť překročil rozsah svého oprávnění k řízení pro skupinu B – jednoduše řečeno, souprava vozidla a přívěsu překračovala povolenou hmotnost pro jeho řidičské oprávnění. Dále vozidlo mělo tři roky propadlou technickou kontrolu, tudíž ho dle zákona provozovatel nesmí provozovat na pozemní komunikaci. Řidič také nepředložil hlídce všechny doklady potřebné k provozu vozidla. A samozřejmě děti přepravoval v přípojném vozidle, které k jejich přepravě určené nebylo. Policisté s řidičem sepsali oznámení přestupku, které předají správnímu orgánu. Řidiči hrozí pokuta 25.000 – 50.000 korun a zákaz činnosti od jednoho do dvou let.

Vzhledem k tomu, že se mělo jednat o děti z příměstského tábora, strážníci následně zajistili jejich přesun do tábora, kde si je za malou chvíli měli vyzvedávat rodiče.

Přiloženo foto a audio PČR.

7. července 2019

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Související dokumenty AUDIO ZPRÁVA

Velikost souboru:1,3 MB / formát M4A

vytisknout e-mailem