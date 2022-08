Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vězení se chtěli vyhnout

MOSTECKO - Tím se dopustili dalšího trestného činu; Zloděj za mřížemi.

Prodloužit svůj pobyt na svobodě si chtěli 26letý Mostečan a 46letý muž z Prahy. To se jim dařilo do té doby, než oba potkali policisty hlídkové služby. Ti na mladšího z dvojice narazili u mosteckého jezera měsíc po tom, co si převzal rozhodnutí soudu o nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Mladý muž údajně zavřený být nechtěl a podle kriminalistů se bezdůvodně a úmyslně vězení vyhýbal. Proto na něj Krajský soud v Hradci Králové vydal příkaz k dodání do výkonu trestu. Staršího z dvojice dohledali policisté v jednom z mosteckých bytů na základě získaných poznatků. I tento muž se bez vážného důvodu a zcela vědomě vyhýbal nástupu do vězení a nerespektoval nařízení pardubického okresního soudu. Pobyt na svobodě si prodloužil pouze o jeden týden. Oba byli policejními hlídkami převezeni do věznic, které byly uvedeny v rozsudcích soudů. Od mosteckého vyšetřovatele si také převzali sdělení obvinění ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení si můžou jejich pobyt prodloužit až o další dva roky.

Policisté z Obrnic a Duchcova objasnili krádeže, ke kterým došlo v jejich svěřeném úseku. Podle nich je má mít na svědomí 36letý muž. Ten měl začátkem května v duchcovské prodejně odcizit zboží za tisícovku. S nápojem a pracími kapslemi opustil obchod uschovanými pod oděvem. Placení se samozřejmě vyhnul. O několik dní později měl v obci na Mostecku odcizit tři jízdní kola. K tomu mu stačily tři dny. Vždy si zřejmě vytipoval volně odložené věci v tamní zástavbě panelových domů. Majitelům způsobil škodu ve výši 8 tisíc korun. K tomuto jednání ho neodradila ani skutečnost, že byl za krádeže několikrát soudem potrestán. Poslední rozsudek vydaný Okresním soudem v Mostě nabyl právní moci teprve v dubnu. V současné době je již ve výkonu trestu odnětí svobody. Tam si od mosteckého vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádeže. K současnému trestu mu tak v případě uznání viny můžou přibýt až další tři roky.

