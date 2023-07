Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pomozte při pátrání.

Policisté v Karlovarském kraji v současné době pátrají po 43letém vězni, který dne 4. 7. 2023 v podvečerních hodinách odešel z nestřeženého pracoviště v Hazlově na Chebsku. Hledaný muž je přibližně 166 cm vysoké postavy, má hnědé oči a černé na krátko střižené vlasy.

Více informací k hledanému vězni ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Hledaný muž by měl mít na sobě pracovní vězeňské oblečení, a to modré montérky, černé pracovní boty, oranžové triko a reflexní kšandy. Neměl by být nebezpečný. Ve výkonu trestu odnětí svobody je za různou majetkovou trestnou činnost. Muž je slovenské národnosti, tak by se mohl pohybovat kdekoliv po republice.

V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

5. 7. 2023



