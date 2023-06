Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veterán na střeše

HRADECKO - Škoda je miliónová, pro majitele však jistě nevyčíslitelná.

V neděli 4.6. krátce před polednem v katastru obce Vysoká nad Labem řidička osobního vozidla značky Škoda Fabia jedoucí směrem na Hradec Králové pravděpodobně nedodržela bezpečnostní vzdálenost za před ní brzdícím automobilem Praga Piccolo, které dávalo znamení o změně směru jízdy vlevo, a narazila do něho. Veterán byl vlivem nárazu odhozen do přilehlého silničního příkopu, kde se převrátil na střechu. Řidič i spolujezdkyně z veteránu, kteří před převrácením stihli z auta vyskočit, byli převezeni do nemocnice na vyšetření.

Policisté dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu u obou řidičů, na fabii odhadli škodu na 10 tisíc a na veteránu 1 mil. korun.

Přesné příčiny nehody jsou v šetření hradeckých dopravních policistů.

por. Iva Kormošová

5.6.2023, 11.10



