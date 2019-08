Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veškerá snaha byla marná, muž se utopil v řece

ZNOJEMSKO: Velký kus práce odvedl psovod se svým psem.

Vranov nad Dyjí - V noci ze soboty na neděli přijalo operační středisko informaci o tom, že do řeky Dyje (v katastru obce Vranov nad Dyjí) pravděpodobně spadl muž. Na tísňovou linku to zavolali náhodní svědci, kteří uviděli v dáli postavu a následně uslyšeli šplouchnutí do vody. Přestože se snažili muže najít, jejich snahu hatila tma a komplikovaný terén. Nevěděli přesně, v kterých místech mohl muž do řeky spadnout, a tak se rozhodli vytočit linku tísňové volání.

Operační středisko okamžitě vyslalo na místo policejní hlídky i psovoda se služebním psem. Kolegové dorazili k oznamovatelům během několika málo minut a jejich snahou bylo co nejrychleji prostor prohledat. A právě v této situaci svoji dovednost prokázal služební pes, kterému se podařilo označit místo, odkud muž do vody spadl.

U takových případů je každá minuta drahá, a to si uvědomoval také psovod. Snažil se proto sestoupit do řeky tam, kde jeho čtyřnohý parťák Tony místo označil. Pátrací akce tak byla v krátkém čase ukončena, neboť psovod v řece opravdu objevil bezvládné tělo. Kolegové následně muže z vody vytáhli a začali provádět resuscitaci, a to až do chvíle, kdy ho předali záchranářům. Bohužel veškerá snaha IZS byla marná, čtyřiačtyřicetiletého muže se již oživit nepodařilo.

I přes veškeré úsilí, jež policisté i se svým čtyřnohým parťákem prokázali, se tak do statistiky letošního léta připsala další nešťastná událost, která si bohužel vyžádala tu nejcennější daň – lidský život.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 6. srpna 2019

vytisknout e-mailem