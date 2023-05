Věřte nám, obezřetnost se vám zcela jistě vyplatí!

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

JABLONEC NAD NISOU – Muž, který si chtěl v zahraničí prostřednictvím internetu koupit vozidlo, poslal statisíce korun předem. Nyní nemá své peníze ani nový vůz.

Téměř každý den bychom na těchto stránkách mohli zveřejňovat nějaký případ, kdy lidé díky své velké důvěřivosti a minimální obezřetnosti přišli při podvodném jednání o své peníze. Někdy se jedná o stokoruny, někdy o tisíce, ale bohužel nejsou výjimkou ani podvody v řádu sta tisíců korun. A právě takový jeden případ, kdy muž přišel o velkou částku peněz, šetří nyní kriminalisté z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou.

Minulý měsíc jednoho muže zaujal na zahraničních webových stránkách inzerát nabízející ke koupi osobní motorové vozidlo za částku 27.000,- EUR. Muž na tento inzerát zareagoval, s údajným obchodním zástupcem prostřednictvím mailu uzavřel kupní smlouvu na základě, které obdržel i fakturu na uvedenou částku. Tu následně zaplatil převodem ze svého účtu s tím, že vozidlo mu bude do 28. dubna přivezeno ze zahraničí do místa jeho bydliště. Doprava měla být započtena v ceně vozidla. Ve smluvený den ovšem nikdo žádné vozidlo muži nepřivezl, a proto se snažil obchodního zástupce telefonicky i písemně mailem kontaktovat. Z firmy se mu ovšem do současné doby nikdo neozval a jeho peníze mu také nikdo nevrátil. Muž tedy nyní nemá nové auto ani bez mála 650 tisíc korun, které za něj zaplatil.

Kriminalisté, kteří šetří veškeré okolnosti celého případu, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.

Na závěr jako vždy při zveřejňování podobných případů opakovaně varujeme všechny důvěřivé občany:

Buďte více obezřetní jak při prodeji svého zboží tak i v okamžicích, kdy se rozhodnete prostřednictvím internetu cokoliv si koupit. Pokud kupujete například vozidlo v hodnotě statisíců jako výše uvedený muž, tak je zcela na místě vyřizovat takovou koupi osobně nikoliv jen na základě internetové komunikace bez toho, abyste vozidlo fyzicky viděli a současně se přesvědčili, že daná inzerující firma skutečně na daném místě existuje. Věřte nám, obezřetnost se vám zcela jistě vyplatí!





4. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

