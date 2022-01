Opravdu víte, kdo Vám volá?

„…Přátelé, sranda stranou - dnes ráno a dost možná i v těchto chvílích dochází … k akci kulantně řečeno šmejdů - zavolají starším členům Vaší rodiny NA PEVNOU LINKU (babičky, dědové, strýčkové, tetičky kdokoliv 65+) s tím, že se představí jakožto IZS a sdělí jim, že se jejich blízký člen rodiny (například syn) stal součástí vážné nehody, je v těžkém stavu v nemocnici, a že došlo k velké finanční škodě, kterou syn nemůže uhradit. A aby se z toho nestal trestný čin a syn pak ještě neměl po uzdravení nějaké další problémy, tak to musí tito důchodci rychle uhradit bankovním převodem na pobočce banky. Ať to zní jakkoliv, tak v roli důchodce Vás ve stresu a po zmanipulování dobře znějícím policistou/zdravotníkem/dispečerem prostě nenapadne, že to může být podvod a jdete a pošlete veškeré své úspory. Dnes ráno se jeden z mých známých stal obětí tohoto podvodu…já bych chtěl apelovat na všechny - varujte prosím své starší členy rodiny a známé, protože tyhle šmejdi se nezastaví před ničím ani den před Vánoci. Je mi z toho smutno, jak někteří lidé zneužívají stařeckou bezbrannost a doufám, že se tyhle podlidi podaří chytit. SDÍLEJTE TO, AŤ SE O TOM DOZVÍ CO NEJVÍCE LIDÍ A VARUJTE VŠECHNY, KOHO BY SE TO MOHLO TÝKAT. Děkuji,“ uvádí mj. ve svém veřejně dostupném příspěvku na sociálních sítích muž, v jehož bezprostředním okolí k této události došlo .

„Ještě tedy popíšu detailněji ten princip, jak to funguje - zavolají na pevnou linku, tam řeknou o tom synovi, že je v maléru, SYN JIM TAM DOKONCE ZABREČÍ A S BREKEM ŘEKNE "MAMINKO, PROSÍM, POMOŽ MI" :-! a člověk ve stresu ani nepozná, že to je třeba trochu jiný hlas, no šílenost. Pak oběti donutí sednout na autobus, cestou si s ní bez přestávky stále telefonují a blokují jí mobil a takhle až k přepážce, kde oběť provede rychlopřevod na účet kdesi v Maďarsku, tam si peníze někdo okamžitě vybere a tím končí celá pohádka bez naděje peníze někdy v budoucnu opět vidět…,“upřesňuje mj. dále muž jednu z používaných taktik.