Veřejný pořádek na území města Ostravy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelovo podání týkající se problematiky veřejného pořádku na území města Ostravy obsahovalo mimo jiné také dvě žádosti o informace:

„Dovolím položit dotaz, s odkazem a ve smyslu z. č. 106/ 1999 Sb, zda-li zástupci ředitele pro Pořádkovou službu MŘP PČR Ostrava byli kázeňsky odměňováni, od doby mého podáni i to když zcela zjevně nebyli schopni vyřešit daný problém“ a „Dovolím si Vás pane PP požádat o sdělení co jsou to za stužky co nosíte na uniformě a to dle ve smyslu z. č. 106/1999 Sb.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Zástupci ředitele Městského ředitelství policie Ostrava zodpovědnému za službu pořádkové policie byly v období od 26. září 2018, kdy se podatel obrátil na ředitele Městského ředitelství policie Ostrava ve věci obvodního oddělení Ostrava – Vítkovice, do data aktuálního podání, tj. 23. května 2024, uděleny kázeňské odměny podle § 49 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 2. Od roku 2016, kdy byl jmenován do první generálské hodnosti, policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek nenosí na služebním stejnokroji žádné stužky vyznamenání, jež mu byla udělena.

PhDr. Jiří Vokuš, 22. července 2024

