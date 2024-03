Veřejné zakázky - zbraně

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„1. Žadatel již 19. května 2023 zaslal Policejnímu prezidiu ČR žádost o poskytnutí informací ohledně nákupu ručních palných zbraní.

Jako reakci na podanou žádost Policejní prezidium ČR poslalo Žadateli svou odpověď dne 5. června 2023 společně s přílohou, která obsahovala seznam realizovaných nákupů ručních palných zbraní v posledních pěti letech, a to buďto v jednacím řízení bez uveřejnění nebo zcela mimo zadávací řízení. Zmíněná příloha obsahuje rovněž „Odůvodnění k postupu zadavatele“. Jednotlivá odůvodnění jsou však velmi obecná, resp. neobsahují odůvodnění nákupu konkrétní zbraně od konkrétního výrobce a nadto jsou texty odůvodnění v převážné části zakázek zcela shodné. Poskytnuté informace tedy nelze považovat za dostačující. Policejní prezidium ČR tedy Žadateli neposkytlo odpověď na to, z jakého důvodů postupovalo při nákupech ručních palných zbraní mimo zadávací řízení či v jednacím řízení bez uveřejnění a z jakého důvodu takto nakupoval zbraně právě od výrobců, se kterými byla uzavřena kupní smlouva.

V návaznosti na předcházející žádost o poskytnutí informací Vás proto žádáme o bližší odůvodnění výběru konkrétních zbraní od konkrétních výrobců v jednacím řízení bez uveřejnění či mimo zadávací řízení.

Především žádáme, aby z poskytnutých informací bylo patrné:

a) Z jakého důvodu Policejní prezidium ČR u každé jednotlivé z vyjmenovaných veřejných zakázek přistoupilo k nákupu zbraní od konkrétního výrobce bez odpovídající hospodářské soutěže?

b) Z jakého důvodu Policejní prezidium ČR nezvolilo transparentnější metodu nákupu dotčených zbraní?

c) Z jakého důvodu Policejní prezidium ČR neoslovilo i v rámci postupu mimo zadávací řízení či postupu v jednacím řízení bez uveřejnění další subjekty na relevantním trhu?

2. Policejní prezidium ČR dále v odpovědi na předcházející žádost o informace Žadatele ze dne 5. června 2023 v odpovědi uvedlo k dotazu č. 4, že: „Pořizování ručních palných zbraní probíhá v souladu se schválenou „Systemizací služebních zbraní a munice“. Systemizace je koncepčním materiálem, který reaguje na potřeby Policie České republiky v oblasti vyzbrojování a bezpečnostní situaci.“

V návaznosti na tuto odpověď Vás žádáme o poskytnutí dokumentu s názvem „Systematizace služebních zbraní a munice“, který má představovat ucelenou koncepci nákupu ručních palných zbraní.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. a)

V případě postupu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), byly splněny podmínky pro užití výjimky dle § 31 tohoto zákona, kdy zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu, avšak je povinen dodržet zásady dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb..

V případě postupu dle ustanovení § 30 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb. se jedná o podlimitní výjimku, kdy ustanovení stanoví obecné výjimky využitelné pouze při zadávání podlimitních veřejných zakázek. Jak vyplývá z § 25 zákona č. 134/2016 Sb., v případě veřejných zakázek, u nichž předpokládaná hodnota nedosahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky stanovený Nařízením vlády č. 475/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona č. 134/2016 Sb. (tj. v případě veřejných zakázek na dodávky a služby limit 2 mil. Kč bez DPH a v případě veřejných zakázek na stavební práce limit 6 mil. Kč bez DPH), je zadavatel oprávněn při naplnění některé z podmínek obsažených v ustanovení § 30 zákona č. 134/2016 Sb. tyto veřejné zakázky zadat postupem mimo zadávací řízení.

Tato výjimka, jelikož aktuálně je tento institut novelizován, se vztahovala na podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předmětem byla výroba, koupě nebo oprava vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky. Tato výjimka tak mohla být využita před novelizací zákona č. 134/2016 Sb., měl-li být vojenský materiál vyráběn, kupován či opravován pro potřeby Policie České republiky, Celní správy České republiky a Vězeňské služby České republiky. Vojenský materiál je pro účely zákona vymezen v § 28 odst. 1 písm. n) zákona č. 134/2016 Sb. a jde o materiál speciálně určen, zkonstruován nebo přizpůsoben pro vojenské účely. Seznam vojenského materiálu je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 134/2016 Sb. Z tohoto důvodu byl zadavatel oprávněn oslovit jednoho dodavatele.

Pro upřesnění povinný subjekt uvádí, že zadavatel přehodnotil svou původní právní kvalifikaci od zahájení zadávacího řízení a uplatnil ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., kdy z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Také z tohoto důvodu zadavatel oslovil jednoho dodavatele.

Ad 1. b)

Policie České republiky je ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, to znamená, že ve vybraných komoditách, jako např. u výzbroje, musí z technických, organizačních a ekonomických důvodů zachovávat jednotnost vybavení a plnou technickou a uživatelskou slučitelnost provozované výzbroje.

Zbraně jsou výrobky s vysokým unifikačním potenciálem a v rámci výzbroje jednotného ozbrojeného bezpečnostního sboru musí být zachovávána maximální jednotnost (unifikace) provozované výzbroje (zbraňové komplety, tj. zbraně a vybrané příslušenství). Jedná se o majetek s velmi dlouhým životním cyklem (min. 20 let). V případě užití otevřenějšího postupu, zadavateli hrozí vysoké riziko, že by tímto postupem narušil unifikaci stávající výzbrojní základny a musel by akceptovat řešení neslučitelné s unifikací této základny. Tento fakt s sebou nese vysoké ekonomické a technické riziko.

Zadavatel je povinen s majetkem hospodařit s péčí řádného hospodáře, zachovávat ho a udržovat. Při respektování této povinnosti lze z výzbroje vyřadit jen takové zbraně (a nejen zbraně), které výkonu služby již zjevně nevyhovují (zpravidla jsou již morálně zastaralé) nebo vykazují vysoký stupeň opotřebení a jejich oprava by byla ekonomicky nevýhodná. Pokud by zadavatel z výzbroje vyřadil zbraně, které tato kritéria prokazatelně nesplňují, porušil by stanovené povinnosti řádného hospodáře, neboť předčasné vyřazení, resp. nedostatečné hospodářské zužitkování již pořízené výzbroje v pořizovaném objemu v řádu stovek milionů Kč, by v konečném důsledku vedlo ke značným vícenákladům (škodám) na majetku státu. Je zjevné, že daný případ představuje kolizi právem chráněných zájmů, kde na jedné straně je chráněna hospodářská soutěž při vynakládání veřejných zdrojů a na druhé stráně je vyžadována hospodárnost a péče o zachování majetku státu.

Ad 1. c)

Z důvodů popsaných v předchozích bodech není možné oslovit více dodavatelů, tedy z důvodů technických a ekonomických. Zadavatel kombinací uvedených postupů zajišťuje udržování unifikované výzbrojní základny.

Ad 2.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k požadavku obsaženému v bodu č. 2. žádosti o informace, povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 22. 3. 2024

