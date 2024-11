Veřejné zakázky - areál Zbraslav

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

„1) V jakých termínech byly odevzdány následující části projektové dokumentace (vč. soupisu prací s výkazem výměr)? Byly tyto termíny odevzdání v souladu se Smlouvou?

Části projektové dokumentace:

SO 01 budova NCOZ, SO 02 společná budova, SO 03 budova KÚP Část vytápění a chlazení týkající se zdrojů (kotelny, chladící zdroje, tepelná čerpadla)

Dokumentace inženýrských objektů SO 11 – areálové teplovodní rozvody

SO 19 – vrty pro tepelná čerpadla

Dokumentace technických a technologických zařízení PS 06 – fotovoltaika

- Řešení energetické koncepce budovy, Energetický posudek pro energetickou inspekci MV, Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek obálky budovy, posouzení letní tepelné stability a tepelné pohody, posouzení tepelných mostů

2) Byly v daných termínech všechny části projektové dokumentace odevzdány řádně, tj. v kompletní podobě (ve Smlouvou požadovaném rozsahu a obsahu díla)? Pokud nikoliv, které části plnění nebyly odevzdány řádně a jaké konkrétní části díla nebyly odevzdány ve Smluvně daném termínu, případně nebyly odevzdány vůbec?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým otázkám sdělila následující:

Ad 1)

Konkrétní termíny předání a převzetí předmětných částí projektové dokumentace uvádíme dle jednotlivých fází projektové přípravy představujících zejména stupně projektové dokumentace:

Fáze 5 (Dokumentace pro územní rozhodnutí) – předání předmětné části díla 30. 4. 2018

Fáze 8 (Dokumentace pro stavební povolení) – předání předmětné části díla 28. 11. 2018

Fáze 11 (Dokumentace pro provedení stavby) – předání předmětné části díla 8. 10. 2020

Fáze 12 (Dokumentace pro výběr zhotovitele) – předání předmětné části díla 25. 4. 2021



Termíny předávání projektové dokumentace byly v souladu se smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků, předání proběhlo včetně soupisu prací s výkazem výměr.

Ad 2)

Všechny části projektové dokumentace byly předány řádně v souladu se smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Následnou kontrolou rozsáhlé projektové dokumentace po jejím převzetí bylo ve Fázi 11 (Dokumentace pro provedení stavby) zjištěno, že rozsah a obsah díla v některých řešených částech neodpovídá danému stupni projektové dokumentace. Dílčí nesrovnalosti tak byly zjištěny v částech díla SO 01_Budova A (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 02_společná budova (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 03_Budova B (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), D2.08_SO 11_Areálové parovodní rozvody, D2.16_SO 19_Vrty pro tepelná čerpadla, D3.06_PS 06_Fotovoltaika. Na základě reklamace těchto vad projektové dokumentace bylo požadováno u zhotovitele dodání opravených částí dokumentace, které zhotovitel zajistil a odevzdal v dohodnuté přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 9. 2024

