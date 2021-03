Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejné zakázky a personalistika

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď:

„Vážení,

tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?“

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje Vám následující informace, odpovědi (pro přehlednost byly dotazy očíslovány 1 – 10 dle sledu dotazů ve Vaší žádosti):

K dotazům č. 1 - 3:

Krajským ředitelstvím, jemuž byla doručena Vaše žádost o informace, nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace ani právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c), d), e) bod 1. a bod 2. zákona 134/2016 Sb., ani žádné další právnické osoby. Toto krajské ředitelství policie (stejně jako jiná krajská ředitelství policie) bylo zřízeno na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Podle § 6 odst. 2 tohoto zákona byl v rámci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje zřízen další útvar – Městské ředitelství policie Ostrava, který však není samostatnou organizační složkou státu.

K dotazu č. 4:

V kalendářním roce 2020 nebyly na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona 134/2016 Sb. uzavřeny žádné zakázky.

K dotazu č. 5:

Na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona 134/2016 Sb. nebyly v kalendářním roce 2020 uzavřeny žádné zakázky.

K dotazu č. 6:

V kalendářním roce 2020 byly s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem, uzavřeny tyto 3 nejvýznamnější veřejné zakázky:

Název zakázky: Nákup originálních náhradních dílů pro vybrané typy služebních vozidel továrních značek Škoda a Volkswagen

Identifikační údaje druhé smluvní strany:

Část A) ŠKODA AUTO a.s., sídlo: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041

Část B) Porsche Česká republika s.r.o., sídlo: Radlická 740/113d, 158 00 Praha, IČ: 25654012

Hodnota zakázky celkem: 50.300.000 Kč

Název zakázky: Spotřební materiál pro forenzní analýzu DNA pro akreditovaná zařízení na pracovišti OKTE (termocykler ROTORGene Q, sekvenátor ABI 3500 HID, přístroj STARTM Q SP/AS)

Identifikační údaje druhé smluvní strany: DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o., sídlo: Vodičkova 791/41110 00 Praha, IČ: 48108731

Hodnota zakázky: 3.824.546 Kč

Název zakázky: Nákup ochranných prostředků

Identifikační údaje druhé smluvní strany: KOEXIMPO, spol. s r.o., sídlo: Lipová 1986, 737 01 Český Těšín, IČ: 18055826

Hodnota zakázky: 1.700.000 Kč

K uvedeným zakázkám sdělujeme, že jsou seřazené podle nejvyšší hodnoty dle Vašeho požadavku.

K dotazu č. 7:

Krajské ředitelství doposud nerealizovalo žádné veřejné zakázky na právní služby.

K dotazu č. 8:

Povinným subjektem ve smyslu InfZ je policie jako celek. Pojem povinný subjekt však v podmínkách policie nelze zaměnit s pojmem organizační složka státu. Dle § 5 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je policie podřízena ministerstvu vnitra. Dle § 7 policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se při nakládání s majetkem České republiky a v právních vztazích považují za součást organizační složky státu a účetní jednotky ministerstvo (vnitra). Dle § 8 odst. 1 téhož zákona je krajské ředitelství policie (samostatnou) organizační složkou státu a účetní jednotkou, jehož příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.

K dotazu č. 9:

V příloze poskytujeme aktuální schéma organizace a řízení krajského ředitelství.

Níže jsou uvedeny (k datu zpracování) v součtu počty policistů a zaměstnanců, dále jen „pracovníci“:

počet pracovníků na odborech přímo podřízených řediteli krajského ředitelství (kancelář ředitele, odbor vnitřní kontroly, školní policejní středisko, odbor personální, interní auditor): 250

úsek náměstka ředitele pro vnější službu: 733

úsek náměstka ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování: 343

úsek náměstka ředitele pro ekonomiku: 489

- počet pracovníků Městského ředitelství policie Ostrava: 1137

- počet pracovníků územního odboru:

Opava - 352

Bruntál - 275

Karviná - 655

Nový Jičín - 319

Frýdek-Místek - 454

K dotazu č. 10:

https://nen.nipez.cz/profil/KRPMSK

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_30.html

