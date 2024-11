Veřejná zakázka na projektové práce – rozvoj areálu Zbraslav

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požadovala k veřejné zakázce na projektové práce s názvem „SLZZ – Praha 5 – Zbraslav – Rozvoj areálu Zbraslav („RAZ)“) - projektová příprava – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti“ poskytnutí následujících informací:

„1. V jakých termínech byly odevzdány následující části projektové dokumentace (vč. soupisu prací s výkazem výměr)? Byly tyto termíny odevzdání v souladu se Smlouvou?

• D.1 Dokumentace stavebních objektů SO 01 budova NCOZ, SO 02 společná budova, SO 03 budova KÚP o část D.1 04b vzduchotechnika a vytápění, chlazení – strojovny a rozvody.

2. Byly v daných termínech všechny části projektové dokumentace odevzdány řádně, tj. v kompletní podobě (ve Smlouvou požadovaném rozsahu a obsahu díla)? Pokud nikoliv, které části plnění nebyly odevzdány řádně a jaké konkrétní části díla nebyly odevzdány ve Smluvně daném termínu, případně nebyly odevzdány vůbec?“

3. Pokud některé části projektové dokumentace vykazovaly vady či nedodělky, jaké to byly a v jakém termínu byly odstraněny?

4. Byly vůči zhotoviteli uplatněny sankční nároky z titulu pozdního plnění?

5. Byly vůči zhotoviteli uplatněny sankční nároky z titulu nikoliv řádného plnění (vady, nedodělky)?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a k jednotlivým bodům sdělila žadatelce následující informace:

Ad 1)

Konkrétní termíny předání a převzetí předmětných částí projektové dokumentace včetně v dotazu uváděných částí (D1.04b_specialni_plyny, D1.04c_zdroje_tepla_a_chladu, D1.04d_vzduchotechnika, D1.04e_rozvody_tepla_a_chladu) uvádíme dle jednotlivých fází projektové přípravy představujících zejména stupně projektové dokumentace:

Fáze 5 (Dokumentace pro územní rozhodnutí) – předání předmětné části díla 30. 4. 2018

Fáze 8 (Dokumentace pro stavební povolení) – předání předmětné části díla 28. 11. 2018

Fáze 11 (Dokumentace pro provedení stavby) – předání předmětné části díla 8. 10. 2020

Fáze 12 (Dokumentace pro výběr zhotovitele) – předání předmětné části díla 25. 4. 2021

Termíny předávání projektové dokumentace byly v souladu se smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků, předání proběhlo včetně soupisu prací s výkazem výměr.

Ad 2)

Všechny části projektové dokumentace byly předány řádně v souladu se smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Následnou kontrolou rozsáhlé projektové dokumentace po jejím převzetí bylo v lednu 2022 zjištěno ve Fázi 11 (Dokumentace pro provedení stavby) a Fázi 12 (dokumentace pro výběr zhotovitele), že svým rozsahem a obsahem díla v některých řešených částech neodpovídá danému stupni projektové dokumentace. Dílčí nesrovnalosti tak byly zjištěny v částech díla SO 01_Budova A (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 02_společná budova (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 03_Budova B (část D.1.04c_Zdroje tepla a chladu), SO 11_Areálové parovodní rozvody, SO 19_Vrty pro tepelná čerpadla, PS 06_Fotovoltaika. Na základě reklamace těchto vad projektové dokumentace bylo požadováno u zhotovitele dodání opravených částí dokumentace, které zhotovitel zajistil a odevzdal v dohodnuté přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

Ad 3)

V dokumentaci DPS (dokumentace pro provedení stavby) a dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) bylo kontrolou objednatele v lednu 2022 zjištěno, že části D1.04c Zdroje tepla a chladu, D2. 08 SO 11 Areálové parovodní rozvody, D2.16 SO 19 Vrty pro TČ, D3.06 PS Fotovoltaika nejsou provedeny řádně – svým rozsahem neodpovídají danému stupni DPS a DVZ, ale předchozímu stupni DSP (dokumentaci pro stavební povolení). Reklamace byla uplatněna dle článku IX. smlouvy dne 6. 1. 2022 s žádostí o neprodlenou nápravu a předání uvedených částí dokumentací DPS a DVZ v přiměřené stanovené lhůtě nejpozději do 31. 3. 2022.

V termínu 31. 3. 2022 byly reklamované části předány a převzaty.

Ad 4)

Zjištěné vady byly řešeny v režimu reklamace dle smlouvy o dílo, objednateli nevznikl nárok na smluvní pokutu.

Ad 5)

Zjištěné vady byly řešeny v režimu reklamace dle smlouvy o dílo, objednateli nevznikl nárok na smluvní pokutu

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 4. 11. 2024

vytisknout e-mailem