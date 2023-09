Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladyslav MAZUR

Č. j. KRPL-50921-53/TČ-2022-181110

Policie České republiky

KŘP Libereckého kraje

Územní odbor Semily

Obvodní oddělení

Metyšova 372, 514 01 Jilemnice

Č. j. KRPL-50921-53/TČ-2022-181110 Jilemnice 15. září 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výzva k vyzvednutí písemnosti





Policejní orgán, Obvodní oddělení Jilemnice, Územního odboru Semily, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje podle § 64 odst. 2 tr. řádu s odkazem na ustanovení § 63 odst. 1 tr. řádu a ustanovení § 49 odst. 2 resp. § 50 písm. l) Zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, vyzývá osobu:



Vladyslav MAZUR, nar. 26.01.1987,

aby si vyzvedla písemnost:

"Usnesení dle § 79 odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 14.09.2023 pod č.j. KRPL-50921-52/TČ-2023-181110",

uloženou a připravenou k vyzvednutí do vlastních rukou na Obvodním oddělení PČR Jilemnice na adrese Metyšova 372, 514 01 Jilemnice, a to každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin po dobu 30 dnů od zveřejnění této výzvy.



Poučení:

Nebyl-li adresát písemnosti, kterou je třeba doručit do vlastních rukou zastižen, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si jí může vyzvednout. Nelze-li zanechat písemnou výzvu v místě doručování vyvěsí se na úřední desce výzva k vyzvednutí písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Stanoví-li zákon, že na úřední desce má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení.

prap. Bc. Filip Kužel npor. Bc. Petr Hájek, DiS.

inspektor vedoucí oddělení



Vyvěšeno dne: 15.09.2023

Sejmuto dne: 15.10.2023

