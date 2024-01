Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Roland SEREČIN

Č. j. KRPL-112721-44/TČ-2022-180581

Policie České republiky

KŘP Libereckého kraje

Územní odbor Liberec

Oddělení hospodářské kriminality

Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-112721-44/TČ-2022-180581 Liberec 9. ledna 2024

S D Ě L E N Í

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje

podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresát: Roland SEREČIN, nar. 21.07.1977

Adresa, na níž má být písemnost doručována: Havanská č. p. 2138, 272 01 Kladno-Kročehlavy

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost: Usnesení o odložení vydané dne 08.12.2023 v souladu s ust. § 159a odst. 5 tr. řádu pod č.j. KRPL-112721-42/TČ-2022-180581

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec. Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Tel.: 974466496

E-mail: pavel.chaloupka2@pcr.cz

nprap. Pavel Chaloupka

vrchní inspektor



Vyvěšeno dne: 09.01.2024

Sejmuto dne: 09.02.2024

