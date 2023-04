Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Halyna KONDRAT

Č. j. KRPL-106394-33/TČ-2022-181181

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Územní odbor Semily

Oddělení hospodářské kriminality

Vysocká 225

513 15 Semily

Č. j. KRPL-106394-33/TČ-2022-181181 Semily 20. dubna 2023

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, o z n a m u j e veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že si:

Halyna KONDRAT (roz. SAVCHUK), nar.: 03.12. 1974, st. přísl. UKR, trv. bytem Naberezhna 12, 284019 Ivano-Frankivsk, Ukrajina, může vyzvednout písemnost "Usnesení dle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu" ze dne 28.10. 2022 pod Č. j. KRPL-106394-7/TČ-2022-181181, a "Usnesení dle ustanovení § 81a trestního řádu" ze dne 04.04. 2023 pod č. j. KRPL-106394-29/TČ-2022-181181, neboť jmenované nelze uvedenou písemnost prokazatečlně doručit, když se jedná o osobu neznámého pobytu.

Písemnost si lze vyzvednout na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Oddělení hospodářské kriminality, Vysocká 225, 513 15 Semily, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 do 15:30 hodin.



Tel.: +420 974 475 111

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: vsmhpv9

nprap. Vladimír Doškář mjr. Ing. Lenka Paldusová

vrchní inspektor vedoucí SKPV OHK



Vyvěšeno dne: 24.04.2023

Sejmuto dne: 04.05.2023



