Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Alisher KENENBAYEV

Č. j. KRPL-33572-120/TČ-2023-180079

Policie České republiky

KŘP Libereckého kraje

Odbor analytiky a kybernetické kriminality

oddělení kybernetické kriminality

U Opatrovny 361/2, 46001 Liberec

Č. j. KRPL-33572-120/TČ-2023-180079 Liberec 26. září 2023

S D Ě L E N Í

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

Adresát: Alisher KENENBAYEV, nar. 03.04.2003, svobodný, st. přísl. KAZ, doklad: 010221424, trv. bytem Bratislavská 184/2, 602 00 Brno-Zábrdovice, Česko, přechodně bytem Kolejní 2905/2, Brno-Královo Pole

Adresa, na níž má být písemnost doručována: Kolejní 2905/2, Brno-Královo Pole

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, U Opatrovny 361/2, 46001 Liberec

Doručovaná písemnost:

- Usnesení vydané dne 31.03.2023 v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 trestního řádu vedené pod čj: KRPL-33572-27/TČ-2023-181116

- Usnesení vydané dne 08.09.2023 v souladu s ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vedené pod čj: KRPL-33572-114/TČ-2023-180079

Protože adresát je na adrese svého trvalého pobytu neznámý, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní, nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Opatrovny 361/2, 46001 Liberec. Vezměte si sebou občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti.

Tel.: 974461316

E-mail: martin.dobos@pcr.cz

kpt. Mgr. Martin Doboš DiS.

vrchní komisař



Vyvěšeno dne: 26.09.2023

Sejmuto dne: 26.10.2023

