Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva k převzetí věci

Č. j. KRPM-113165-42/TČ-2022-140524

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 4, Na Trati 78, Olomouc, ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vyzývá k převzetí věci

- 2 kusů trekových kol - přední kolo má plášť zn. DURO, rozměr 700 x 35 C, zadní kolo má plášť zn. DURO, rozměr 700 x 38 C, ráfek WELL 3519, v kole jsou vsazeny 2 oranžové odrazky,

které byly nalezeny dne 4.8.2022 na odcizeném jízdním kole a provedeným šetřením se nepodařilo ustanovit majitele těchto kol.

Zajištěnou věc vydá Policie české republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 4, Na Trati 78, 771 36 Olomouc, osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k výše uvedeným kolům, a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této výzvy.

Nepožádá-li vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.

pprap. Bc. Kateřina Neulsová npor. Bc. Milan Mazur vrchní asistent vedoucí oddělení 974 769 701 v z. npor. Mgr. Bc. Libor Navrátil



Vyvěšeno dne: 21.9.2022

Sejmuto dne: 21.3.2023

